«Sintonizziamoci», l'istituto Marconi ha il suo inno

CASALMAGGIORE/RIVAROLO DEL RE - L’Istituto comprensivo Marconi ha il suo inno. Si chiama «Sintonizziamoci» ed è stato curato, dall’ideazione al prodotto finito, da Pierpaolo Vigolini, musicista, compositore e docente.

«Il progetto – sottolinea la dirigente Sandra Guidelli — ha creato un senso di appartenenza e unione tra i due plessi di Casalmaggiore e di Rivarolo del Re. Un inno, in rima, denso di significati, che parla di accoglienza, di bullismo e dell’utilizzo della storia per imparare a non ripetere gli errori del passato. Il progetto ha visto coinvolti la componente dei genitori con il nostro Francesco Argento, un loro rappresentante, che ci ha procurato la collaborazione gratuita del videomaker Mathias Mocci, e naturalmente la componente docenti».

Vigolini aggiunge che «l’inno nasce dalla fantasia creativa dei ragazzi di seconda A e seconda B della secondaria di Rivarolo, che hanno concepito il testo inquadrando alcuni aspetti fondamentali dell’educazione, come crescere nella libertà, nelle capacità e nelle competenze comunicative. E hanno affrontato anche il tema del bullismo, che sempre di concerto con certe attività, ha proprio una chiave di lettura molto edificante come la capacità di mettersi nei panni degli altri. È stato un grande lavoro dal punto di vista del testo che poi ha visto la realizzazione pratica nello studio di registrazione attraverso il canto e poi con il video».