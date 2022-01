Incidente ferroviario di Pioltello, il video-ricordo dei pendolari cremaschi e cremonesi

CREMA - Il video dei pendolari cremaschi e cremonesi, per non dimenticare la tragedia di quattro anni fa, quando a Pioltello, il 25 gennaio 2018, deragliò il diretto per Milano 10452. Persero la vita tre donne: Ida Milanesi, Pierangela Tadini e Alessandra Giuseppina Pirri mentre restarono feriti altri 46 viaggiatori.

A Ida, Pierangela e Alessandra.

É doloroso e quasi impossibile spiegare cosa voglia dire prendere un treno e mai arrivarci a Milano.

La sensazione di vuoto è entrata prepotentemente nelle case delle famiglie delle vittime, dei feriti e nel vissuto di ogni pendolare.

Da allora niente è come prima:

- paura: nel riprendere un treno, negli scossoni sugli scambi, nel non sentirsi sicuri

- rabbia: perché mentre si va al lavoro o a scuola con un mezzo pubblico non si possono perdere 3 donne e avere decine di feriti in quella che crediamo non sia una tragica fatalità

- determinazione: nel ricordare quanto è successo e chiedere giustizia piena.

- sgomento: negli occhi e nel cuore dei pendolari che oggi chiedono nuovamente attenzione perpetua e risposte concrete.

Senza un cambio di rotta, la morte di Ida, Pierangela e Alessandra oltre a essere ingiusta e dolorosa diventa vana e ancora più lacerante.