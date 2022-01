Anno giudiziario, il presidente Castelli: «Senza lockdown ci aspettavamo picco di reati»

BRESCIA/CREMONA - Secondo il presidente dalla Corte d’appello di Brescia Claudio Castelli, «fortunatamente il numero di reati commessi risulta in calo anche quest’anno, al di là di una diffusa e spesso ingiustificata percezione di insicurezza, mentre avremmo dovuto aspettarci un picco di aumenti, non avendo avuto quest’anno lockdown».

«Un risultato che non è casuale - ha detto Castelli durante l'inaugurazione dell’Anno giudiziario - ma deriva anzitutto dall’attività di prevenzione svolta, a partire dalle campagne e lezioni per la legalità per arrivare all’efficace controllo del territorio che Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizie locali svolgono ogni giorno con un silenzioso coordinamento quotidiano».

Per quanto riguarda i reati è stato sottolineato che «sono in aumento il reato di indebita percezione di contributi finanziamenti e simili concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea che passa dagli 89 casi dell’anno precedente agli attuali 167».

«Purtroppo quanto manca alla politica sulla giustizia è una cultura empirica che parta da dati ed esperienze al di là di impressioni e singoli episodi enfatizzati e di interesse ad una politica di lungo respiro». Lo ha sottolineato il presidente Castelli. «Ciò porta ad affastellare riforme a nuove riforme, senza mai aspettare gli effetti di quella precedente e senza analizzarne i risultati e a prospettare grandi riforme più per l’effetto propagandistico e taumaturgico che la parola «riforma» suscita che per i concreti risultati che si possono avere. Con una chiara preferenza per le riforme processuali che solo nell’apparenza sono quelle più incisive e determinanti per abbreviare i tempi processuali ed assicurare un più equo contraddittorio», ha spiegato Castelli.