Il questore Melloni si congeda: "Grazie di tutto, Cremona"

CREMONA - "Ringrazio Cremona, città accogliente e affettuosa, e mi congratulo con tutti i colleghi e il personale della Questura, che ha fatto il massimo in questi due anni difficilissimi segnati dall'emergenza Covid": così, con tono commosso, il questore Carla Melloni si congeda in vista della sua partenza per Roma, dove ricoprirà un incarico di assoluto prestigio all'Ufficio centrale ispettivo. Al suo posto Michele Davide Sinigaglia, proveniente da Monza.