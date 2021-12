Mago Forest: «Anch'io tra i modelli del calendario di Sospiro»

CREMONA - E' partito il conto alla rovescia: domenica 19 in regalo con il giornale La Provincia verrà distribuita la 16ª edizione del calendario di Sospiro. Anche Michele Foresta in arte Mago Forest invita i lettori del quotidiano a recarsi in edicola per avere la propria copia del calendario. Un simpatico appello con l'ironia di sempre che contraddistingue il famoso comico.