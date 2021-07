Terribile fuoristrada lungo la provinciale Due Ponti: una vittima

CASTELVETRO - Terribile fuori strada con esito fatale, poco dopo le 19, lungo la strada provinciale Due Ponti all’altezza di San Giuliano: un’utilitaria ha sbandato e si è infine ribaltata in un canale; il conducente, un uomo di cui devono ancora essere comunicate le generalità, ha perso la vita. Sul posto per i soccorsi anche l’eliambulanza da Parma e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere. Per i rilievi gli agenti della Polstrada ei i carabinieri del Nucleo radiomobile di Fiorenzuola. Pesanti rallentamenti per il traffico.