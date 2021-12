Con il FATF la magia di Santa Lucia tra i bimbi della scuola Iside Franceschini

CREMA - Questa mattina si è aperta ancora una volta la porta della scuola dell’infanzia Iside Franceschini e la magia della notte più lunga dell’anno ha fatto capolino con luci e giochi.

Gli operatori del Franco Agostino Teatro Festival, anche quest’anno non hanno voluto far mancare il loro tocco di leggerezza e di fantasia, regalando ai più piccoli l’atmosfera che caratterizza la metà del mese di dicembre. Tra letterine, campanelli, biscotti e sorrisi, con l’orecchio teso ad un canto leggero e con il naso all’insù ad annusare l’odore inconfondibile del fieno, Manlio e Stefania di Spazio Circo Bergamo, si sono intrufolati nelle classi della scuola cittadina per raccontare come si aspetta Santa Lucia, quali sensazioni accompagnano le poche ore che separano i bambini dalla notte più magica dell’anno.

LUCI, COLORI E SORRISI. I bambini, a piccoli gruppi, nel rispetto delle normative, hanno ascoltato e sorriso, si sono emozionati e si sono lasciati trasportare in un mondo di luci e di colori dove la semplicità è stata la protagonista e dove, come sempre, la vera atmosfera l’hanno creata proprio le espressioni dei piccoli. Un grazie di cuore quindi alla loro autenticità e alla loro voglia di stupirsi, oltre alla disponibilità sempre genuina della direttrice Emilia Caravaggio, che si fa ogni volta interprete dei desideri dei bambini che le sono affidati.

E adesso, bisogna solo aspettare che la magia si realizzi anche quest’anno….