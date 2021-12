Il dono perfetto? Ecco le Christmas Box dei ragazzi del «Seme»

CASTELLEONE - Tornano le Christmas Box de Il Seme, presentate nei giorni scorsi nella sede della cooperativa sociale castelleonese. L’idea, nata lo scorso anno dall’impossibilità di mostrare alcuni dei lavori realizzati dai ragazzi durante il tradizionale Mercatino di Santa Lucia, si è rivelata un’iniziativa molto apprezzata dai familiari degli utenti e anche dagli amici della coop di via Cremona. Così, 12 mesi dopo, il Seme ha deciso di riproporre le confezioni natalizie homemade rendendole ancora più speciali, confezionandole in diversi modelli e colori e con una composizione interna più ricca, come del resto merita un vero regalo da scartare sotto l’albero. Tra le proposte è stato naturalmente confermato il calendario per l’anno nuovo, intitolato «Di giorno in giorno», e dedicato ad alcune attività educative svolte all’interno della struttura, dove si spazia tra la falegnameria e lo yoga, fino a chiudere con una 13esima pagina dedicata ai tanti momenti di festa vissuti tutti insieme.

CONTRIBUTO MINIMO

Oltre al lunario 2022, le Christmas Box conterranno una bella tazza natalizia con una confezione di tisane da assaporare insieme a ottimi biscotti. Non mancano poi carinissime decorazioni, in legno e in feltro, per addobbare le tavole nei giorni di festa, oltre a sali aromatizzati con profumi ed essenze raccolte nell’orto di cascina Vallolta (quindi a km zero). Per partecipare all’iniziativa basta un contributo minimo che sarà utilizzato per sostenere le attività educative del centro frequentato da ragazzi e ragazze diversamente abili. Chi volesse visionare le Box può trovarle esposte in alcuni negozi cittadini a partire da stamattina o in alternativa all’interno della sede della coop. Per prenotazioni e info telefonare dalle 9 alle 17 al numero 375/5314013, oppure inviare un messaggio (sia sms che Whatsapp).