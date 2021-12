Nuovo ospedale, Moratti: "Dalla Regione finanziamento da 330 milioni"

CREMONA - La dead line è fissata per mercoledì 15 dicembre. In quella data il governatore lombardo Attilio Fontana firmerà la convenzione con il finanziamento regionale del valore di 330 milioni di euro per il nuovo ospedale di Cremona. Lo ha annunciato questa mattina Letizia Moratti, assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia, durante la sua visita in ospedale dove ha incontrato i vertici della ASST di Cremona. Il tema dell’incontro è stato principalmente il progetto di realizzazione del nuovo ospedale e la riforma del Servizio Sanitario Lombardo.

