Incendio doloso, la famiglia del Viadana Calcio è scesa in piazza

VIADANA - "Forza Viadana" recita lo striscione - a caratteri gialloblù - che ha aperto il corteo: centinaia di persone sono scese in strada per manifestare la propria solidarietà al Viadana Calcio dopo l'incendio doloso che ha distrutto la sede sociale. L'intera famiglia della società calcistica, insieme a numerosi sostenitori, ha partecipato alla fiaccolata organizzata per dire "no ad ogni forma di sopraffazione o illegalità che possa turbare la vita sociale di una comunità". Un messaggio - indirizzato agli ignoti che hanno appiccato il fuoco - con il quale il club ha voluto richiamare "il rispetto delle regole" contro "qualsiasi atto intimidatorio". Il popolo gialloblù è partito da piazza Manzoni, diretto verso lo stadio Bertolani.

VIDEO DI ANDREA SETTI