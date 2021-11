Incendio doloso, a fuoco la sede del Viadana Calcio

VIADANA - Un rogo ha distrutto nel cuore della notte la sede dell'Uc Viadana Calcio e l'adiacente bar in via Al Ponte, accanto allo stadio Bertolani dove gioca la prima squadra e ai campetti nei quali gareggiano le giovanili. Un atto doloso, secondo la prima ricostruzione dei vigili del fuoco, tanto che sul posto sono arrivati i tecnici del reparto scientifico dei carabinieri per i rilievi. «Siamo atterriti e sconfortati, è un atto di inciviltà e da codardi», dice il presidente Paolo Lodi Rizzini. «È un gesto che non si spiega, assurdo. Nella sede c'era tutta la nostra storia: l'archivio, o documenti, i computer, i tesserini dei calciatori, i ricordi di tanti anni di attività e di impegno». Da parte della società, poche parole: «Se credono di spaventarci o farci male non hanno capito nulla. Come l'Araba fenice ci rialzeremo più forti di prima».