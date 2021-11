Suinicoltura: eccellenza delle materie prime, ma la situazione è difficile

CREMONA - La suinicoltura del nostro Paese è concentrata per circa l’80% della produzione nell’area padana dove alimenta alcune delle principali industrie del nostro paese dedite alla macellazione e trasformazione in salumi di riconosciuta qualità mondiale, come testimoniano, le numerose Dop ed i relativi Consorzi di tutela.

Tuttavia, nonostante questi riconoscimenti relativi alla qualità delle produzioni principalmente dovute all'eccellenza della materia prima ed agli sforzi degli allevatori per la loro produzione, la suinicoltura dell’area padana vive situazioni difficili. I suinicoltori sono da tempo impegnati a migliorare le strutture aziendali e a modificare le tecniche di allevamento per garantire un maggior rispetto ambientale e di benessere animale.

L’abbattimento dell’uso degli antibiotici ed i miglioramenti nella conduzione aziendale certificati dalle strutture pubbliche attraverso l’adozione del metodo Classyfarm non trova un adeguato riscontro nei prezzi riconosciuti dalla Cun.