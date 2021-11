Centro diabetologico del Maggiore, accesso alle cure anche a distanza

CREMONA - L’Accesso alle Cure per il diabete. Questo il tema che la Società italiana di diabetologia (Sid) e l’Associazione medici diabetologi (Amd) mettono al centro della Giornata mondiale del diabete del 14 novembre. Un tema attualissimo che ha visto con la pandemia la diffusione di strumenti digitali nel settore sanitario, accelerandone la conoscenza e l’uso da parte di cittadini e medici nelle diverse fasi del percorso di cura.

LA TELEVISITA

«La cura delle malattie croniche, in particolare del diabete, rappresenta un ambito prioritario per la applicazione di modelli di telemedicina», afferma Patrizia Ruggeri (Responsabile Centro Diabetologico, Ospedale di Cremona). «L'aiuto della tecnologia, infatti, può essere la soluzione per consentire l'accesso delle cure e l' assistenza appropriata in condizioni di massima sicurezza». «In particolare», prosegue Ruggeri, «la Televisita, ovvero una visita a distanza in video collegamento, si applica nell'ambito della continuità assistenziale (follow-up) di pazienti che necessitano di prestazioni ambulatoriali. Il collegamento avviene in tempo reale e consente al medico di vedere e interagire con il paziente, seguendo tutte le tappe di una visita in presenza». «Prima di attivare questo servizio lo specialista verifica le potenzialità tecnologiche del paziente o del suo caregiver (accesso alla rete, al FSE, ecc.). La modalità di visita, in presenza o a distanza, viene concordata di volta in volta, personalizzando così il percorso di cura in base alle esigenze specifiche della persona», continua Ruggeri.

Patrizia Ruggeri responsabile Centro Diabetologico di Cremona



GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SULLE CURE

«A causa del lockdown, nel 2020 il numero di prescrizioni di farmaci antidiabetici si è ridotto del 33% rispetto all'anno 2019, con un picco del 70% tra marzo e giugno 2020, ovvero la fase più critica dell'emergenza sanitaria», spiega Ruggeri. «Si è avuta inoltre una diminuzione del 60% delle prime visite: il numero complessivo di persone con diabete viste per la prima volta in diabetologia nel 2020 si aggira intorno alle 18 mila, contro le oltre 40mila riferite all'anno 2019. Questi sono solo alcuni dei dati rilevati dall'ultima edizione degli Annali Amd, l'indagine condotta periodicamente dall'Associazione medici diabetologi per fotografare la qualità dell'assistenza diabetologica erogata nel nostro Paese», conclude Ruggeri.



ATTIVITÀ DEL CENTRO DIABETOLOGICO

Il centro Diabetologico dell’Ospedale di Cremona si trova al 6° piano, lato destro, del corpo centrale. È un servizio specialistico che offre consulenza e presa in carico della persona affetta da diabete per la cura della malattia e la prevenzione delle complicanze acute o croniche. Opera un team dedicato composto da medici diabetologi, oculista, infermieri, dietista e psicologo. Le attività svolte dal Centro sono:

Esami ematici relativi al monitoraggio del diabete e sue complicanze.

Day Service, ovvero monitoraggio della malattia attraverso esami diagnostici specifici svolti nell’arco di una giornata.

Certificazione per il rilascio o il rinnovo della patente di guida e per l'esenzione di patologia cronica.

Ambulatorio dedicato al diabete gestazionale.

Ambulatorio dedicato al diabete tipo 1 e alla gestione del microinfusore.

Educazione terapeutica individuale e di gruppo (autocontrollo, terapia insulinica, prevenzione piede diabetico).

Educazione alimentare.

Programmazione di percorsi dietetici (prima visita e visite di controllo) e addestramento al “counting” dei carboidrati negli alimenti.

Prescrizione di presidi terapeutici per il monitoraggio metabolico e la terapia insulinica.

Consulenze nei reparti del presidio ospedaliero per i pazienti ricoverati.

Educazione terapeutica alla dimissione per una dimissione protetta.

Telemedicina

COME PRENOTARE LA PRIMA VISITA

Attraverso lo sportello CUP dell’Ospedale o telefonando al call center regionale 800 638 638. Per la prenotazione è necessaria l’impegnativa del medico curante.