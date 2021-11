Assemblea degli Industriali, De Bortoli: "Il Paese non è concentrato sugli obiettivi come la Rodini"

CREMONA - La tavola rotonda, moderata da Sebastiano Barisoni, vicedirettore di Radio24, vede la partecipazione di ospiti di assoluto rilievo come Ferruccio De Bortoli (editorialista del «Corriere della Sera» e già direttore della stessa testata): "Oggi come Paese siamo tutti concentrati sugli obiettivi da raggiungere come ha fatto Valentina Rodini alle Olimpiadi? No, purtroppo la risposta è no".

Gli altri partecipanti alla tavola rotonda sono il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta e l’europarlamentare di Azione Carlo Calenda. Al ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, è affidata la conclusione dell’evento.

Barisoni, Calenda, Resta e De Bortoli