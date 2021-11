Assemblea degli Industriali, Gelmini: «Dobbiamo mettere l'impresa al centro e tagliare le tasse»

CREMONA - All'Assemblea di Confindustria Cremona 2021, anche il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. "La Lombardia è la Regione dalla quale ripartire per agganciare la crescita e la competitività" E poi: "Bisogna dare risposte al tessuto economico e tagliare ancora le tasse. E' importante passare da una stagione di sussidi a una stagione in cui l'impresa sia al centro".