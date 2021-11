Agroalimentare e zootecnia, Cremona si candida a capitale della ricerca

CREMONA - Cremona che vuole essere capitale del cibo e modello mondiale di sviluppo sostenibile e transizione ecologica per nutrire se stessa e il pianeta si candida di conseguenza — come sistema territoriale — ad essere riconosciuta come centro di competenza specializzata di riferimento mondiale per l’innovazione tecnologia nel campo dell’agroalimentare e della zootecnia al servizio del percorso verso la sostenibilità.

Biloni, Galimberti, Melis

La candidatura è stata avanzata oggi pomeriggio dal presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni, durante il convegno «Nutrire il pianeta in modo responsabile. Agro-Livestock Forum: Innovazione e sostenibilità in agro-zootecnia», moderato dal conduttore radiofonico e divulgatore di scienza e tecnologia, Maurizio Melis. E in collegamento video la vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, appena tornata a Roma proprio da Cremona, ha promesso: «Contate sul fatto che il Ministero è al vostro fianco. Noi ci siamo e c’è anche il Pnrr».