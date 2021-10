Dal canile alla fattoria didattica: la capra Archi nuova amica dei disabili

CREMONA - Circa tre mesi fa era stata trovata vagante alle porte della città e, dopo la cattura, era stata trasferita in canile: l'unica soluzione possibile, benché certamente non la più ortodossa. Perché Archi (così l'hanno ribattezzata i volontari del Rifugio del cane) oltre alle quattro zampe ha anche un bel paio di corna. Sì: Archi è proprio una capretta, che contro ogni aspettativa si è ambientata facilmente nell'ampio recinto verdeggiante della struttura di via del Vecchio Casello e ha imparato presto a familiarizzare sia con il personale che con gli altri ospiti pelosetti. Nessuno l'ha reclamata per tutta l'estate. E allora si sono fatti avanti Eugenio Rossini e la moglie Franca, che hanno accolto Archi nella Fattoria Sole & Terra, azienda agricola che si articola in un vasto ritaglio di campagna al confine fra Cremona e Gerre de' Caprioli.

Qui, poco più di tre anni fa, la coppia ha dato vita ad un progetto didattico inclusivo declinato per le esigenze dei diversamente abili. "L'iniziativa nasce da lontano - spiegano i due ideatori - sull'onda della necessità di offrire risposte e nuovi stimoli a nostro figlio, Francesco, che oggi ha 32 anni". Il regno rustico di Francesco si è progressivamente popolato di teneri amici: galline, gatti, l'asina Carmela, l'alpaca Bruna, la pecora Bianchina... e, da ieri, anche la capra Archi. "Qui ospitiamo i ragazzi dell'Anffas di Cremona per quattro mattine a settimana mettendo in campo svariate attività - raccontano Eugenio e Franca -. Il contatto con la natura e l'interazione con gli animali all'interno di un contesto rurale costituiscono un'opportunità di crescita e di sviluppo dell'autonomia, oltre che di svago". Archi saprà offrire il suo prezioso contributo al progetto Sole & Terra, aperto alla comunità per intercettare bisogni e costruire un nuovo modello di socialità nel segno dell'inclusione e dell'integrazione. Nel cuore della campagna.