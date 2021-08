CREMONA - Nella nuova puntata di 'Bau a tutti' siamo tornati a varcare la soglia del canile di Cremona per fare la conoscenza di Ettore e Ariel, due tenerissimi timidoni che trascorrono la loro vita appiccicati l'uno all'altra. Ma stavolta al Rifugio del cane di via Vecchio Casello abbiamo incontrato anche un ospite inatteso: Archimede, detta Archi, una capretta che da un mese a questa parte mastica beatamente carotine e insalata fresca in mezzo ai suoi nuovi amici a quattro zampe.