Padania Acque, grande successo per il contest sulla sostenibilità: i premiati

CREMONA - Idee per un futuro sostenibile attraverso la conoscenza della risorsa fondamentale per la nostra vita, un bene comune e spesso scontato che oggi, più che mai, deve essere protetto e custodito.

Il contest «Impronte d’acqua, salviamo il pianeta», parte del progetto omonimo targato Padania Acque, ha ravvivato le giornate estive dei bambini della provincia di Cremona, consentendo loro di esprimere il proprio punto di vista fresco e giovane sulla sostenibilità e sull’importanza dell’oro blu, con modalità e linguaggi digitali più affini alla nuova generazione.

Cura dell’ambiente, rispetto dell’acqua quale bene comune e il suo uso corretto, incremento della fiducia e del rispetto nei suoi confronti: sono questi i messaggi che il gestore dell’idrico cremonese ha voluto trasmettere a un migliaio di bambini e ragazzi iscritti ai centri estivi aderenti, dando così loro il compito di diventare piccoli custodi dell’acqua.

I partecipanti sono stati chiamati, infatti, a realizzare un elaborato creativo in formato digitale libero sul tema della sostenibilità legata alla risorsa idrica, coniugando il tema della qualità dell’acqua del rubinetto e della corretta ed efficace gestione del ciclo idrico integrato in tutte le sue fasi.

LA GIURIA: Gilardi, Lombardi, Bencivenga, Chizzoli, Lanfranchi e Ottolini

In totale sono stati realizzati circa 40 elaborati creativi, valutati dalla qualificata e competente giuria del concorso composta da Cristian Chizzoli, Alessandro Lanfranchi e Stefano Ottolini, rispettivamente presidente, amministratore delegato e direttore generale di Padania Acque; Marco Bencivenga, direttore del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema; Guido Lombardi direttore di Cremona1; e Filippo Gilardi, giornalista e coordinatore Redazionale di TeleRadio Cremona Cittanova.

I VINCITORI. I giurati hanno decretato i vincitori del concorso, individuando tra tutti gli elaborati quelli artisticamente più pregevoli e coerenti con i temi assegnati: da premio, per la giuria, «Un mare di soluzioni» eseguito dal centro estivo Villa Medici Splash San Giovanni in Croce; «Fiume pulito, fiume sano», del centro estivo CRD di Calvatone; «L’acqua è la vita, l’acqua siamo noi», del centro estivo Hurrà di Offanengo; e per finire «Proteggiamo l’ambiente, preserviamo l’acqua. Insieme possiamo!», del centro estivo Hurrà di Pozzaglio ed Uniti.

Menzione speciale all’elaborato «Impronte d’Acqua» realizzato dal centro estivo «Il Girasole, sport per tutti» di Pizzighettone per la particolare attenzione dedicata alla sensibilizzazione sui temi legati alla sostenibilità ma in una modalità più inclusiva, grazie alla lingua dei segni (Lis).