I ragazzi di Grest e centri estivi a lezione di sostenibilità con Padania Acque

CREMONA - Padania Acque desidera celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che ricorre il 5 giugno, con una novità per l’estate ormai alle porte e all’insegna della ripartenza post Covid-19. Proprio in occasione di questa ricorrenza così significativa il gestore unico dell’idrico cremonese presenta "Impronte d’Acqua, salviamo il Pianeta", l’iniziativa che premia il concetto di sostenibilità della risorsa idrica. I bambini e i ragazzi iscritti ai Grest e ai centri estivi della provincia di Cremona riceveranno in omaggio il “kit della sostenibilità”, targato Padania Acque, a fronte della partecipazione al contest creativo e multimediale incentrato sul valore dell’acqua. I giovani sono chiamati a raccontare l’importanza della risorsa idrica, bene comune e primario da tutelare e non sprecare, attraverso una fotografia, un video, disegni o altri elaborati artistici realizzati manualmente. I lavori ritenuti migliori verranno premiati da una giuria che assegnerà un riconoscimento speciale agli autori.



Padania Acque, ormai da anni ma sempre con modalità nuove, sostiene i progetti ludico-ricreativi destinati alle giovani generazioni. Il tema della educazione ambientale è particolarmente caro al gestore dell’idrico che mediante questa iniziativa si fa concretamente vicino ai cittadini, alle famiglie e agli organizzatori (Parrocchie e Comuni) dei Grest e dei centri estivi del nostro territorio. L’anno scorso il progetto “Estate 20.20” e il concorso “Affreschi d’acqua” hanno riscosso un grande successo: sono stati coinvolti ben 47 comuni, per oltre 70 centri estivi, e distribuiti più di 4.600 “Acqua kit”. Lo staff della comunicazione, affiancato dal personale tecnico e dalla mascotte Glu Glu, resta sempre a disposizione per organizzare incontri informativi e di sensibilizzazione sull’acqua di rete. Le adesioni a “Impronte d’acqua, salviamo il Pianeta” sono aperte fino al 20 giugno. Per info e iscrizioni scrivere a comunicazione@padania-acque.it