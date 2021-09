Motoseghe in azione in via Serio: 46 piante da abbattere

CREMONA - Le motoseghe sono state azionate questa mattina intorno alle 7: è iniziato anche in via Serio l'abbattimento delle piante stabilito dall'amministrazione comunale. Nella trasversale di viale Po sono destinati a sparire in tutto 46 alberi: l'intervento degli operai incaricati da Aem proseguirà anche domani. Il Comune si è impegnato a rimuovere le ceppaie e a piantumare nuove essenze entro la stagione silvana 2021-22. Attorno all'operazione abbattimenti continuano a divampare le polemiche: a placare le contestazioni non è bastata la promessa degli amministratori di mettere a dimora 190 piante a fronte delle 133 da eliminare per motivi di sicurezza. Dopo i duri sfoghi di alcuni cittadini, la bagarre politica delle scorse settimane e le manifestazioni dei comitati ambientalisti, il dibattito nelle ultime ore si è esteso al nuovo studio sul verde pubblico commissionato da Aem: si tratta dell’analisi sulle piante non ancora censite, ovvero oltre la metà delle 26 mila che costituiscono il patrimonio arboreo.