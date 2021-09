Stefano Allegri: Chiara Ferragni, un esempio per Cremona e per l'Italia

CREMONA - Stefano Allegri, da giugno presidente di Confindustria Cremona, è stato il protagonista del forum che si è tenuto presso la redazione del quotidiano La Provincia. Un’occasione speciale per fare il punto sulle priorità del suo mandato quadriennale e sulle ‘ricette’ per lo sviluppo del territorio. Tra i temi trattati, sollecitato dal direttore Marco Bencivenga, anche una domanda sull'imprenditrice cremonese Chiara Ferragni.

Per il presidente Allegri, «quando nasce una forma di creazione di valore lecita, intelligente, all’avanguardia, innovativa e veloce - e l’imprenditrice di riferimento è cremonese - non si può che sperare che un azienda come quella partecipi al nostro sistema. Possiamo solo esprimere grande stima per la capacità di creare in così poco tempo valore, occupazione e un brand. Di sicuro è un esempio, e certo non solo per Cremona e l’Italia».