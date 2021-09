TEDxCremona, Bencivenga: «Riflettere è la parola chiave che mi porto a casa»

CREMONA - «TEDxCremona è terminato, 450 persone presenti in teatro non per assistere a uno spettacolo ma per ascoltare, fermarsi e riflettere - sottolinea il direttore de La Provincia Marco Bencivenga -. Riflettere è la parola chiave che mi resterà di quest'evento e che mi porterò a casa». E poi: «Questa sera, seguendo il fil rouge tra tutti gli interventi, abbiamo capito quanto sia importante ragionare su ciò che facciamo, sugli automatismi, per essere sempre lucidi su ciò che facciamo».