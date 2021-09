Discesa del Po, alla scoperta della natura sul Grande Fiume

CASALMAGGIORE - Si è tenuta oggi la prima giornata dell'undicesima edizione della manifestazione non competitiva Discesa del Po; la partenza è stata data alle 9 da Isola Pescaroli, frazione di San Daniele Po per raggiungere Casalmaggiore dopo un tragitto di 24 chilometri, a nuoto, oppure in canoa per gli esperti e su imbarcazioni da regata. Hanno partecipato 18 persone a nuoto, una ventina di canoe e alcuni motoscafi della motonautica di Isola Pescaroli. L’assistenza a terra è stata curata dalla Croce Rossa di Casalmaggiore e in acqua dal Rescue Team. Le impressioni di tutti sono state molto positive. Chi ha nuotato ha riscoperto la bellezza e la possibilità di farlo nel Po. Una immersione fisica nella natura.

RIPRESE: FOTOLIVE/JACOPO ORLO