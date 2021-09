Discesa del Po, la riscoperta del nuoto nel Grande Fiume

CASALMAGGIORE - Se c’è un motivo dominante emerso dalla prima giornata della Discesa del Po è la riscoperta del nuoto nel Grande Fiume». A dirlo è Damiano Chiarini, presidente dell’associazione Persona-Ambiente, organizzatrice, con il concorso di tante altre realtà, della undicesima edizione della manifestazione non competitiva. Questa mattina la partenza è stata data alle 9 da Isola Pescaroli, frazione di San Daniele Po per raggiungere Casalmaggiore dopo un tragitto di 24 chilometri, a nuoto, oppure in canoa per gli esperti e su imbarcazioni da regata. Hanno partecipato 18 persone a nuoto, una ventina di canoe e alcuni motoscafi della motonautica di Isola Pescaroli. A raccogliere le iscrizioni è stato il sindaco di San Daniele Po, Davide Persico, che è poi sceso sino a Casalmaggiore, così come Paolo Antonini, presidente della Polisportiva Amici del Po, Arcangelo ‘Gengis’ Pirovano, che dopo mezzogiorno di domani a Viadana sarà premiato come “Uomo del Po”, Valerio Gardoni che ha fatto assistenza in acqua e lo stesso Chiarini su una imbarcazione da quattro di coppia della Canottieri Eridanea. Da Sacca di Colorno ha raggiunto a nuoto Casalmaggiore l’assessore allo Sport Ivano Zambelli. Presente anche la giornalista Rossana Santolin. «Tra nuotatori e barche ci sono state una cinquantina di presenze e per noi il risultato è stato molto buono – commenta Chiarini -. L’assistenza a terra è stata curata dalla Croce Rossa di Casalmaggiore e in acqua dal Rescue Team. Le impressioni di tutti sono state molto positive. Chi ha nuotato ha riscoperto la bellezza e la possibilità di farlo nel Po. Una immersione fisica nella natura». Soddisfatto anche Antonini: «Siamo molto contenti perché la duplicazione della discesa con questa giornata del sabato era sperimentale ed è andata bene. E’ stato bello percepire le emozioni provate da chi ha goduto delle possibilità offerte dal Po».



Domani giornata clou. Le imbarcazioni turistiche partiranno alle 8 da Polesine (15 posti), i ciclisti da Sacca di Colorno (28 chilometri). Alle 9.45 è in programma il ritrovo al Lido Po di Sacca di Colorno, alle 11 un rinfresco al porto turistico di Mezzani, alle 12.30 l’arrivo a Viadana. Per quanto riguarda le canoe e la barche a remi, alle 10 partiranno dal Lido Po di Casalmaggiore in direzione Viadana e ci saranno anche, via terra, i ciclisti. Alle 11 appuntamento al porto turistico di Mezzani o lo spiaggione di Fossacaprara con rinfresco e tra le 12.30-13 arrivo a Viadana, dove sarà premiato Pirovano e dove non mancheranno un intrattenimento musicale, pensieri e riflessioni sull’ambiente. Saranno assegnati anche riconoscimenti ai due Comuni più virtuosi dell'anno in merito l'applicazione dei principi della Carta del Po per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente fluviale: uno della sponda destra e uno della sponda sinistra. Prevista la presenza di Sara Zambotti di Caterpillar, il programma della radio di Stato Rai.