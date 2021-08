Gardaland, Cesare «Ciuma» Galli anima della Dixie Band

CASALMAGGIORE - Nella Gardaland Dixie Band batte un cuore casalasco: è quello di Cesare «Ciuma» Galli che da cinque anni anima la singolare formazione musicale: la sua batteria e le sue percussioni, infatti, danno il tempo alle esibizioni del quintetto in costume che rappresenta un’ulteriore attrazione fra le tante del parco di divertimenti più famoso d’Italia.

Cesare Ciuma Galli è un personaggio molto conosciuto e non solo nell’ambito artistico. Insegna percussioni alla Società Musicale Estudiantina di Casalmaggiore ma anche nelle scuole di Piadena Drizzona, Bozzolo, Breda Cisoni e Calvatone. Decine di allievi e di famiglie lo hanno incontrato e apprezzato per le due doti professionali e per la sua innata simpatia. Che certamente lo aiuta nella sua bella avventura in riva al Lago di Garda.