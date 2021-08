Dixieland in salsa casalasca: «Qui per la gioia dei turisti»

CASALMAGGIORE - Nella Gardaland Dixie Band batte un cuore casalasco: è quello di Cesare «Ciuma» Galli che da cinque anni anima la singolare formazione musicale: la sua batteria e le sue percussioni, infatti, danno il tempo alle esibizioni del quintetto in costume che rappresenta un’ulteriore attrazione fra le tante del parco di divertimenti più famoso d’Italia.

«È ormai tanto tempo che sono inserito in questo circuito — spiega Ciuma — ed è davvero una bellissima esperienza. Sempre in mezzo alla gente che vuole divertirsi e rilassarsi e noi ad accompagnarli come colonna sonora della loro permanenza a Gardaland. Vediamo che c’è un grande interesse intorno a noi, bambini e famiglie ma anche coppie e adulti. Difficilmente se ne tornano a casa senza aver scattato una foto o filmato un nostro brano».

Come detto, Galli è il percussionista di un quintetto composto anche da Stefano Piovani (susafono), Gherardo Dacquati (tromba), Roberto Rossi (clarinetto/sax soprano, Arts&Management partner ufficiale di Gardaland e responsabile della Produzione) e Giacomo Ragni (banjo).

La stagione estiva per la band è iniziata lunedì 7 giugno e terminerà domenica 12 settembre ma poi ci saranno altre code autunnali. «Il nostro lavoro inizia alle 12.45 e finisce alle 14.15 diviso nei due ristoranti Azienda Miguel e Buffalo Bill. Questo dal martedì al giovedì. Dal venerdì al lunedì, invece, oltre alle usuali esibizioni dell’ora di pranzo, dalle 17.30 alle 18.15 ci posizioniamo all’orologio dell’ingresso del parco divertimenti per salutare chi parte e accogliere chi arriva per la serata. Insomma, siamo impegnati in diversi momenti e non ci si annoia mai».

Cesare Ciuma Galli è un personaggio molto conosciuto e non solo nell’ambito artistico. Insegna percussioni alla Società Musicale Estudiantina di Casalmaggiore ma anche nelle scuole di Piadena Drizzona, Bozzolo, Breda Cisoni e Calvatone. Decine di allievi e di famiglie lo hanno incontrato e apprezzato per le due doti professionali e per la sua innata simpatia. Che certamente lo aiuta nella sua bella avventura in riva al Lago di Garda.

«Suonare è la mia vita, la musica è la mia dimensione ideale e devo dire che mi diverte molto anche il contatto con la gente che sorride e ti segue nelle esibizioni. E chi vive e lavora sul palcoscenico non c’è niente di più soddisfacente».

Una simpatia innata che accoglierà anche i tanti che in queste settimane di vacanze sceglieranno Gardaland per una giornata di svago. Magari anche per un selfie con «Ciuma» e la Dixieland Band.