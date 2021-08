Desalu: "Salire sul podio? Un'emozione enorme"

CREMONA - Fausto Desalu, medaglia d'oro olimpica, è ospite della redazione del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema. A fare gli onori di casa, il direttore Marco Bencivenga con i giornalisti Paolo Gualandris, Luca Puerari, Fabrizio Barbieri, Ivan Ghigi, Fabio Guerreschi, Jacopo Orlo.

"Sono per tutti solo Fausto" - è la prima battuta dell'atleta -. "In questi ultimi giorni ero in vacanza all’isola d’Elba con la mia ragazza, mi hanno avvicinato decine e decine si persone che mi hanno fatto i complimenti per l’impresa di Tokyo. È stato bello mi sono commosso". E poi: "In spiaggia mi hanno riconosciuto e ho fatto selfie per due ore, anche queste cose mi fanno capire cosa vuol dire vincere un oro alle Olimpiadi".

Subito Fausto parla di mamma Veronica: "Le devo tutto, ora è più famosa di me. Tutti la cercano per raccontare la sua storia".

Poi, il giovane atleta Desalu ha parlato di quando è salito sul podio: "Un'emozione enorme, me lo sono immaginato per una vita, lo sognavo fin da bambino prima di andare a letto".

E poi il campione ci svela un piccolo segreto: "La musica per me è importantissima anche nel pre gara. Mi carica tantissimo". Ma Desalu non si sottrae anche a mettere in evidenza i suoi difetti: "Se dovessi sceglierne uno direi che sono un po' distratto".

Una medaglia d'oro, dunque, frutto di anni di lavoro, impegno, dedizione e sacrificio: "Mi piace l’idea di soffrire oggi per raccogliere i frutti domani". E già l'atleta azzurro guarda al futuro: "Il mio pensiero? Parigi 2024. Poi penseremo ad altro. Famiglia e figli".