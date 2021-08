Il campione olimpico Desalu in redazione: «Sono per tutti solo Fausto»

CREMONA - In questa afosa mattina di agosto, alla redazione del giornale La Provincia è arrivato un ospite graditissimo, il campione olimpico Fausto Desalu. L'atleta ha accettato l'invito del direttore Marco Bencivenga, un momento di confronto protagonista di una diretta Facebook.

«Sono stra felice di aver potuto vivere questa Olimpiade. Per me è stata un’esperienza fantastica che non dimenticherò mai. La sensazione è quella di essersi trovati al centro del mondo nel momento perfetto. Sono stato nel villaggio con atleti straordinari, ho avuto la possibilità di parlare con allenatori tra i più bravi del mondo e delle più diverse discipline. Insomma è difficile racchiudere le mille e mille emozioni che ho vissuto, ma posso dire che è stato tutto bellissimo e un’esperienza formativa a 360 gradi. Per questo sono anche molto grato di averla potuta vivere».

RIPRESE: FOTOLIVE/FILIPPO VENEZIA