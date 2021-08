Mojito, Gigio e Camillo: tre piccoletti pieni di vitalità

CREMONA - Nuova puntata di "Bau a tutti" con tre piccoletti davvero interessanti e con tanta vitalità addosso. Mojito che sembra pregare di essere adottato; Gigio che in queste settimane è cresciuto sempre di più; Camillo, cucciolo di Jack Russell dall'energia infinita. Per fare la conoscenza basta suonare il campanello del canile di Cremona, in via Vecchio Casello.