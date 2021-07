Si incendia un trattore: a fuoco campo coltivato

SAN GIOVANNI IN CROCE - Intervento dei vigili del fuoco di Cremona con tre automezzi dopo le 20 a causa dell’incendio di un trattore in un campo a San Giovanni in Croce, nei pressi della cascina Fenilone, a sud del centro abitato. Il trattorista ha raccontato che il fuoco “è partito dall’imballatrice” e di aver cercato di fermarlo portando il veicolo in un fosso. Operazione che non è stata sufficiente a impedire il propagarsi del rogo. Le fiamme hanno avvolto tutto il mezzo agricolo e si sono estese anche al campo attiguo. Sul posto sono giunti diversi curiosi e i carabinieri che hanno poi fatto sfollare le persone. Dal trattore si è alzata una alta colonna di fumo nero visibile a notevole distanza.