Tragedia sfiorata: 7 bombole di gas nel rustico andato a fuoco

ANNICCO - Tragedia fiorata e numerosi danni ancora da stimare, che però si annunciano ingenti. E’ il bilancio dell'incendio scoppiato in un rustico nel tardo pomeriggio di domenica ad Annicco in piazza Garibaldi, davanti alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Rogo domato dai vigili del fuoco di Cremona che poteva avere conseguenze molto più gravi per le persone e gli edifici, visto che proprio gli uomini del 115, durante le operazioni di spegnimento delle fiamme, hanno rinvenuto sette bombole di gpl stipate nei locali della piccola struttura andata bruciata. Secondo le ricostruzioni dei residenti, il fuoco potrebbe essersi propagato dall’utilizzo di un barbecue che forse non è stato accuratamente spento.