Commozione e lacrime per l'ultimo saluto a Matteo Dossena

CREMA - In una parrocchiale di San Lorenzo e San Francesco gremita in ogni ordine di posto, si sono tenuti oggi pomeriggio i funerali di Matteo Dossena, il 18enne morto nella notte tra martedì e mercoledì in ospedale a Crema per le complicazioni subentrate dopo un incidente stradale che lo aveva visto coinvolto poche ore prima in viale De Gasperi. Tutta la comunità del quartiere dei Sabbioni si è stretta intorno alla famiglia Dossena, il padre Giovanni, la mamma Stefania e il fratello Marco.

RIPRESE: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI