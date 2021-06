Tanti giovani all'Hub di CremonaFiere per ricevere la prima dose

CREMONA - Hub vaccinale di CremonaFiere anche oggi affollato di giovani e giovanissimi in attesa di ricevere la somministrazione della prima dose. Seppure in maniera meno pesante rispetto a domenica e ieri, caldo e afa si stanno ancora facendo sentire e in attesa dei ventilatori speciali che presto verranno installati, acquistati dalla onlus Uniti per la Provincia di Cremona, gli infermieri e i volontari si stanno prodigando affinché l'attesa di ragazze e ragazzi avvenga senza particolari problematiche.