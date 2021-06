John Elkann: "Cremona meravigliosa". E su Ronaldo...

CREMONA - Cremona "bellissima" e piazza del Comune "meravigliosa": John Elkann, intercettato ai piedi della Cattedrale durante il passaggio della Mille Miglia, spende parole d'elogio per la città. Il rampollo della famiglia Agnelli - in gara insieme alla moglie Lavinia Borromeo - si prepara a ingranare la marcia della sua Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 quando viene sorpreso da una domanda a bruciapelo: "È contento dei due gol di Cristiano Ronaldo con il Portogallo?". Elkann ha un attimo di indecisione, poi sfodera una sorriso enigmatico e riparte pronunciando un semplice "grazie". Se la diplomazia è di certo una virtù di famiglia, quel sorrisetto esibito da John ha tutta l'aria di essere lo specchio di una gioia autentica. Sognando un'altra stagione con CR7 in maglia bianconera.

INTERVISTA DI LUCILLA GRANATA