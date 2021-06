Le Mille Miglia a Cremona: passerella Ferrari

CREMONA - Oggi Cremona torna ad accogliere la rievocazione di una delle corse stradali più famose e affascinanti del mondo, la Mille Miglia. E lo fa per la prima tappa della corsa, partenza da Brescia e arrivo a Viareggio. I bolidi, provenienti da Pontevico, stanno transitando da via Brescia, piazza della Libertà, via Decia, piazza San Michele, via Gerolamo da Cremona, via Tofane, corso Pietro Vacchelli, corso XX Settembre, via Platina, via Sicardo. In piazza del Comune controllo a timbro. Infine piloti e vetture sfilano in via Baldesio, piazza Stradivari, corso Vittorio Emanuele II, piazza Cadorna, imboccando viale Po in direzione Busseto.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/FILIPPO VENEZIA