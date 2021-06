Ristorazione sostenibile, premiati i vincitori del blog contest

CREMONA - Dodici studenti del Master in Food&Beverage dell’Università Cattolica del Sacro Cuore si sono sfidati a colpi di articoli e messaggi di benessere nell'ambito del blog contest Comemangio.it. Questa mattina sono stati premiati i tre vincitori: Miriana Rovetti, Anita Selva e Luca Sala. La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del direttore del master, Ettore Capri, ed è proseguita con il keynote speech di Giovanni Zucchi, vicepresidente dell’Oleificio Zucchi. La premiazione si è tenuta alla presenza di Stefano Gambolò, direttore marketing del Gruppo Selex, di Stella Gubelli (Altis Università Cattolica) e della docente Margherita Dall’Asta. L'appuntamento è stato anche l’occasione per seguire la masterclass “La degustazione dell’olio”, tenuta dalla ricercatrice dell’università Milena Lambri e da Antonietta Mazzeo, direttrice del Consorzio Olio Extravergine di Oliva e membro dell’Associazione Ristoranti dell’Olio.



Il blog contest ha visto quattro coach (Ettore Capri, Gloria Luzzani, Margherita Dall’Asta, Filippo Rossi) guidare gli studenti che si sono cimentati con un articolo: Sarah Andrei con “Le porzioni corrette per non sbagliare a tavola”, Marco Baraccani con “La ristorazione sostenibile: pesci a cui dire addio”, Francesco Cardascia con “Mangio fuori, mangio bene?”, Andrea Davino con “Le porzioni corrette per non sbagliare a tavola”, Roberto Di Pierro con “Lo spreco alimentare nella ristorazione: strategie per combatterlo”, Chiara Graglia con “Il benessere del Pianeta passa attraverso buone pratiche ai fornelli?”, Ilaria Lo Nigro con “Poche regole per un pasto perfetto”, Luca Pellegrino con “Ruolo della ristorazione nella promozione della salute: occhio alla salute!”, Miriana Rovetti con “Il piatto perfetto - non - esiste: te lo presento”, Luca Sala con “Sprechi nella ristorazione: combatterli a colpi di messaggi”, Alexia Scarso con “Più fantasia in cucina per abbattere lo spreco” e Anita Selva con “Sostenibilità ai tempi del Covid-19: può l’asporto essere Green?”.