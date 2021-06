Notte brava in piazza Sant'Agostino, la rabbia dei residenti

CREMONA - E' stata una nottata che ha lasciato il segno, quella appena trascorsa in piazza Sant'Agostino, nel cuore storico della città. E lo spettacolo di questa mattina, ripreso daun residente che abita in zona, non lascia dubbi: è stato una sabato sera con urla, bivacchi, ubriachi e giovani spacciatori. Il tutto condito da sporcizia ovunque. Ma quello che i residenti si domandano tra rabbia e angoscia è: perché, nonostante le telecamere presenti, nessuno è intervenuto?