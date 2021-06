Domenica 6 giugno la giornata dedicata alla 'Madre Terra'

PONTIROLO (DRIZZONA) - Si chiama 'Madre Terra' la giornata dedicata all’ambiente, al paesaggio, ai giardini e all’affascinante mondo delle api prevista per domenica 6 giugno alla Cascina Pontirolo. Un appuntamento con il patrocinio di Italia Nostra, Soroptimist Club Terre del Po e Comune di Piadena Drizzona, realizzato in collaborazione con Luana Capelletti Griffini, padrona di casa, e Nunzia Camisani, docente ed ex assessore alla Cultura del Comune di Piadena, entrambe appartenenti al Soroptimist. Il programma prevede dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 19 l’esposizione di erbacee perenni, bonsai, miele e prodotti dell’apicoltura. Dalle 15 inizierà il convegno 'Madre Terra'. Alle 15 i saluti dell’amministrazione comunale, alle 15.10 interverrà Anna Maramotti, presidente della sezione di Cremona di Italia Nostra; alle 15.20 Amerigo Filippi, maggiore dell’Arma dei carabinieri Forestali di Cremona relazionerà su 'Paesaggi rurali: tutela, biodiversità e sostenibilità'; alle 16.10 Marida Brignani, storica dell’architettura e del paesaggio, parlerà de 'Giardini storici e paesaggio tra Oglio e Po'; alle 16.45 Riccardo Groppali, biologo, ricercatore e docente dell’Università di Pavia si soffermerà su 'Le api, le biodiversità, il paesaggio'; alle 17.30 Esterina Mariotti, presidente dell’Associazione Apicoltori Cremonesi e titolare di Apiflor di Pescarolo, parlerà de 'L’affascinante mondo delle api'; alle 18 Andrea Mattei, del vivaio I giardini dell’indaco, tratterà l’argomento 'Le erbacee perenni mellifere'; alle 18.30 il parroco di Piadena, Vho e Drizzona don Antonio Pezzetti rifletterà sull’enciclica di Papa Francesco 'Laudato sì'. Per informazioni, prenotazioni al convegno e per assicurare il corretto svolgimento della giornata occorre inviare nome e cognome a Luana (331-4753208) o Manuela (338-3164175) oppure una e-mail a cascinapontirolo@libero.it.

Domenica scorsa, intanto, da mattina a sera, è stata parecchia la gente che ha preso parte all’evento 'A Ricercar Bellezza. La giornata delle arti, dei mestieri e del paesaggio'. Dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 19 si è aperto lo spazio 'Delle Arti, dei Mestieri, del Paesaggio': alcuni madonnari hanno dipinto a terra e su tavola soggetti religiosi. In particolare Michela Vicini, Mariangela Cappa, Simona Lanfredi, Sofia e Federico Pillan. Quanto agli artigiani, Luciano Marini ha esposto le sue terrecotte, Zachem - Alcide Zapponi - oggetti in ferro battuto, alcuni dei quali forgiati in diretta. Presenti anche - e operativi nelle loro arti - Mirco Pederzini, cestaio, e i casari Giampietro Stanga e Martino Bergamaschi. Luciano Marini ha esposto meridiane da giardino in terracotta e Mario Margotti ha illustrato il funzionamento della meridiana. Ha esposto anche uova di struzzo e di oca, opere d'arte decorate, 'Le uova di Pier"'di Canneto Sull’Oglio. Nel pomeriggio dalle 15 si è svolto il convegno 'A Ricercar Bellezza', con Anna Maramotti di Italia Nostra, Angelo Landi, Fabrizio Loffi e Carla Spotti. Per l’amministrazione comunale di Piadena Drizzona, che ha patrocinato l’evento, è intervenuto l’assessore ai Servizi Sociali Luciano Di Cesare. Era presente anche Laura Righi di Torre de’ Picenardi, autrice di poesie. Monica Griffini al termine delle conferenze ha ringraziato i relatori, chi ha partecipato e tutti coloro che hanno permesso la riuscita dell’evento.