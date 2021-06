Viaggio in treno per raggiungere l'Adda

PIZZIGHETTONE - Offerte turistiche che permettono ai viaggiatori di prendere il treno e passare una giornata alla riscoperta delle meraviglie naturalistiche che circondano il fiume Adda con la possibilità di navigarne le fresche acque o di noleggiare una bicicletta per visitare il Parco Adda Sud e gli splendidi vicoli del centro storico di Pizzighettone: queste le proposte presentate oggi da Trenord, il Consorzio Navigare L’Adda e il Gruppo Volontari Mura, un’organizzazione di volontariato che promuove iniziative per incentivare il turismo nella città murata, a Pizzighettone a bordo del Battello Capinera.



Alla presentazione hanno preso parte anche Luca Moggi, Sindaco del Comune di Pizzighettone, Francesco Bergamaschi, Presidente del Parco Regionale Adda Sud e Mariella Morandi, Console del Touring Club di Cremona.



Due le proposte turistiche dedicate al fiume Adda – treno+battello per navigare l’Adda e treno+voucher per il noleggio bici giornaliero – che si vanno a inserire nel mix di proposte delle offerte “Gite in treno”, iniziativa messa in campo da Trenord per favorire il turismo di prossimità sostenibile e che si articola in cinque categorie: Laghi, Train&Bike, Train&Trekking, Città d’arte, Divertimento.