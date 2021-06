Con il latte un brindisi alla salute! I videomessaggi di 'Tatanka' Hubner, sindaci e allevatori

CREMONA - Dal 2001, venti anni fa, il 1° giugno è stata convenzionalmente scelta come data per celebrare il latte, la bevanda-alimento che costituisce la base della nutrizione quotidiana nel mondo fin dalla prima infanzia. A stabilire che ci fosse bisogno di un World Milk Day sono stati Fao e Nazioni Unite, al duplice scopo di valorizzare sia il prodotto in sé che tutto il settore lattiero-caseario a livello globale. I maggiori consumatori, fa sapere Assolatte, sono gli europei, in particolare i popoli del Nord. Guardando la classifica del consumo annuale pro capite, si scopre che svettano gli estoni (121 kg a testa) seguiti dagli irlandesi (con 113 kg), finlandesi (104 kg), inglesi (97 kg), danesi (80 kg), austriaci (74 kg) e svedesi (74 kg). E il settore lattiero caseario in Europa è il secondo per dimensioni e fatturato nell'ambito della produzione agricola. Anche in Italia nell'ultimo anno si è assistito ad un incremento nell'acquisto di molti prodotti caseari, tra cui il latte fermentato e lo yogurt.