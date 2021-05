Alla Fondazione Germani piantato il 'melograno del sollievo'

CINGIA DE' BOTTI - Un melograno, offerto da Linea Giardino di Cremona, è stato messo a dimora nel giardino Santa Chiara della Fondazione Elisabetta Germani in occasione della XX Giornata nazionale del sollievo in favore di quanti stanno ultimando il loro percorso di vita. «Un grazie sentito» è stato espresso dal presidente Riccardo Piccioni. «Si tratta – ha aggiunto il direttore generale Ivan Scaratti – di un simbolo indelebile del ricordo di chi purtroppo non è più tra noi, ma è anche un segno di rinascita e di sollievo. Quel sollievo che i nostri operatori, che ringrazio, sono riusciti a offrire ogni giorno ai residenti che per tanti mesi hanno vissuto l’angoscia di non poter riabbracciare i loro cari». Ha osservato il direttore sanitario Isabella Salimbeni: «La Fondazione Germani ha voluto esserci in maniera attiva con alcune iniziative per commemorare questa giornata, che ricorda chi ha sofferto ed è stato da noi accudito. Un grazie agli operatori che si sono impegnati con coraggio ed empatia». E Mario Antonio Cucumo, coordinatore dell’area socio assistenziale, ha rimarcato come «per combattere il dolore oltre ai farmaci sia assolutamente fondamentale la vicinanza alle persone».