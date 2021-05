Biciclettata ambientalista per dire 'no' all'autostrada

PIADENA DRIZZONA - Oltre cento persone hanno partecipato alla biciclettata ecologica organizzata dai Comitati No autostrade e dagli Stati generali Clima, Ambiente e Salute «a sostegno di una mobilità di persone e merci rispettosa della natura». Il portavoce Cesare Vacchelli ha ribadito la «proposta di riqualificazione della strada statale 10 come vera alternativa concreta e sostenibile all’autostrada Cremona-Mantova, in grado di migliorare il collegamento tra queste due città per le necessità del territorio. Lo chiediamo al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini, che oggi non può più ignorare questo territorio oggi così ben rappresentato da tutte queste forze in campo, oltre 50 associazioni».