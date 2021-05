Nasce il Comitato per il potenziamento della Padana Inferiore

BOZZOLO - Nei prossimi giorni il comune di Bozzolo invierà a sindaci, presidenti di Provincia, responsabili dell’Anas, consiglieri, assessori e presidenti della della Regione, parlamentari, ministro alle Infrastrutture e presidente del Consiglio una nota nella quale si annuncia la nascita del Comitato per il potenziamento della Statale n. 10 “Padana Inferiore” anche alla luce delle richieste del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in vista dell’imminente partenza dei lavori per il raddoppio ferroviario Mantova-Piadena, della chiusura della linea Mantova-Bozzolo per tre anni e del conseguente spostamento del traffico merci a livello stradale e del mancato sviluppo delle prospettive autostradali.



Il sindaco di Bozzolo, Giuseppe Torchio, commenta: "Constatato che alle ipotesi legate allo sviluppo del corridoio plurimodale Tibre, ed a quelle complementari legate all’autostrada regionale Cremona-Mantova, dopo un ventennio, non emerge nulla di concreto in aggiunta ai perduranti vincoli urbanistici imposti ai piani di governo del territorio, mentre il livello della manutenzione della Statale 10, al netto di qualche ridotto tratto, in occasione del passaggio del Giro d’Italia, è andato costantemente peggiorando, si lancia la proposta di costituire un comitato che possa seguire le forti necessità di sviluppo dell’importante arteria stradale. Quali che siano gli sviluppi futuri dei corridoi plurimodali e delle altre proposte, è comunque necessario investire per almeno qualche decennio sulla Padana Inferiore per eliminare le strozzature e per recuperare le promesse espresse in tal senso anche da rappresentanti del governo, ma mai mantenute"