Un'altra tragedia della strada: stava andando a trovare la figlia

VESCOVATO - Stavano andando a trovare la figlia, quando la loro Panda si è schiantata contro un'Audi station wagon: lei, 79 anni, ha perso la vita; lui, 86, è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 20, all'altezza della trattoria La Resca, lungo via Mantova. L'uomo a bordo dell'altra vettura coinvolta è ferito, ma le sue condizioni non risultano preoccupanti.