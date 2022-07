Italiani al voto il 25 settembre: chi uscirà vincitore dalle urne?

CREMONA - Il 25 settembre prossimo gli italiani saranno chiamati alle urne per rinnovare le due Camere, con due grosse novità. La prima è che si eleggeranno meno parlamentari: seicento (400 alla Camera e 200 al Senato) invece dei 945 di tutte le legislature precedenti. La seconda è che tutti riceveranno due schede, anche i diciottenni: non c’è più la soglia dei 25 anni per partecipare alle elezioni del Senato. L'ulteriore data da segnare sul calendario è quella del 13 ottobre, quando si insedieranno le nuove camere e inizierà ufficialmente la XIX legislatura della Repubblica Italiana. Le date, come da procedure, sono state fissata da un decreto licenziato nella serata di giovedì dal governo e che il presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese hanno immediatamente portato al Quirinale per la firma del presidente Sergio Mattarella. Dunque, la parola passa ai cittadini: ma secondo te, chi uscirà vincitore dalle urne? Vota il nostro sondaggio.