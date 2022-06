Cremonese, toto-allenatore: chi vorresti sulla panchina grigiorossa?

CREMONA - Ufficializzata la rescissione del contratto con mister Fabio Pecchia, è partito il toto-allenatore per la panchina della Cremonese, neo promossa in serie A. Molti in queste ore i nomi che vengono accostati al club grigiorosso, da Massimiliano Alvini ad Andrea Pirlo, Aurelio Andreazzoli o altri. E tu, chi vorresti alla guida tecnica del club? Vota il nostro sondaggio.