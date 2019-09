Festival della Mostarda, l'assessore Magoni: 'I prodotti tipici sono strategici per il turismo nei territori

MILANO (26 settembre 2019) - "Un evento capace di esaltare le tradizioni enogastronomiche di Cremona, Mantova e della nostra Lombardia e - al tempo stesso - di valorizzare eccellenze di una terra ricca di storia e attrattività, dalle prelibatezze culinarie all'arte sino alla musica. In questo senso, la mostarda e' una vera e propria opera d'arte, in linea con i tesori culturali cremonesi e mantovani". Così Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia, è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Festival della Mostarda, in programma a Mantova il 13 ottobre e, successivamente, a Cremona nel weekend del 19 e 20 ottobre.

"Rassegne come il Festival della Mostarda - ha aggiunto Lara Magoni - rappresentano un ottimo strumento di marketing territoriale: la valorizzazione dei prodotti locali e la scoperta di sapori unici permettono a migliaia di visitatori di apprezzare una Lombardia dai mille volti e sempre più attrattiva in ambito turistico, grazie anche all'efficienza organizzativa, a servizi di alto livello e alla qualità delle proposte".

Infine, l'assessore regionale ha voluto sottolineare l'importanza della "sinergia tra le Camere di Commercio di Cremona e Mantova, Enti e Istituzioni del territorio. L'unione fa la forza e, grazie a questa visione comune, possiamo essere vincenti. Stiamo parlando di due città meravigliose, conosciute in tutto il mondo - ha concluso -, che contribuiscono in maniera determinante al successo del turismo in Lombardia, esaltato anche dal fortunato binomio con l'enogastronomia".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO