Salto con l'asta, Elena Pezzali convocata al Festival di Banska Bystric

CASALMAGGIORE - La giovane Campionessa Italiana di salto con l'asta Elena Pezzali di Rivarolo Mantovano, frutto prezioso della "Scuola dell'Asta" del Direttore Sportivo Marcio Falchetti, è ufficialmente convocata al Festival olimpico della gioventù europea di Banska Bystrica (Slovacchia), dal 25 al 30 luglio.

Un anno di intensa attività per l'Interflumina, con risultati prestigiosi a livello agonistico. Il movimento cresce, dalla numerosissima partecipazione dei piccoli (gli Esordienti dai 5 ai 10 anni) con le attività formative del "Giocatletica", e via via crescendo con le categorie giovanili dei Ragazzi e Cadetti per avviarsi alle discipline tecniche dell'Atletica, sino al Settore Assoluto per l'Atletica agonistica.

Dopo i due bronzi nei 3000 metri e 1500 metri ai Campionati italiani Juniores di Rieti del giovane talento Elmehdi Bouchouata di Bozzolo, seguito dalla Prof.ssa Liliana Stagnati, Tecnico di 4° Livello Fidal-Coni, il quinto posto della giovane lanciatrice (1° anno Allieve) Angelica Arcari di Colorno nel lancio del peso ai Campionati italiani di Milano (allenata dal campione olimpionico Simone Raineri) ed appunto la vittoria di Elena Pezzali nel salto con l'asta, ora la sua convocazione in Nazionale.