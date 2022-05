Cremonese, Zini off-limits per le prime due giornate

CREMONA - La Cremonese non giocherà le prime due giornate casalinghe allo stadio Zini ma in un altro impianto che la società sta individuando. Lo ha detto il direttore generale Paolo Armenia durante la conferenza indetta per illustrare i lavori di adeguamento dello stadio Zini necessari per iscriversi al prossimo campionato di serie A.

Dopo l’incontro con la commissione provinciale di vigilanza partiranno gli interventi che hanno massima priorità. I costi preventivati si aggirano attorno ai 5 milioni interamente coperti dal cavaliere Giovanni Arvedi.